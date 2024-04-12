Rusya, Nijer'e askeri eğitmen ve hava savunma sistemi gönderdi.

Nijer devlet televizyonundaki haberde, Rusya'nın gönderdiği askeri eğitmen, personel ve hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığı belirtildi.

Devlet televizyonuna konuşan bir eğitmen, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek ve orduyu eğitmek üzere Nijer'e geldiklerini söyledi.

Nijer, Temmuz 2023'teki askeri darbeden kısa süre sonra Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ve Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi sınır dışı etmişti.

Niamey yönetimi, Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve İHA üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmasını mart ayında feshetmişti.