İngiltere, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus saldırıları sonucu British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." ifadesini kullandı.

Bakan Lammy, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını belirterek, öldürmenin ve yıkımın durması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu ülkesinin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'ın binasının hasar gördüğünü belirterek saldırıya tepki göstermişti.