ABD yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden getirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya'nın BMGK'ye yaptığı İran başvurusuna destek verdiklerini belirtti.

Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, E3 ülkelerinin, İran'ın ilgili anlaşma maddelerine uymadığını açıkça tespit ederek BMGK nezdinde konuyu gündeme taşıdıklarını ve ABD olarak kendilerinin de bu sürece destek verdiklerini ifade etti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye başvurmuştu.