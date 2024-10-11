Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemesi halinde bunun "ciddi provokasyon" olacağını söyledi.

Lavrov, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Zirvede sonuç bildirisinin kabul edilemediğini belirten Lavrov, "ABD, Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda'nın bu bildiriye siyasi anlam yüklemeye, jeopolitik çatışma senaryolarıyla doldurmaya çalıştığını" söyledi.

Batılı ülkelerin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini (ASEAN) Rusya ile Çin'e karşı kullanmaya, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki sistemi bozmaya baltalamaya çalıştığını vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefikleri, Asya Pasifik bölgesini NATO'nun ilgi alanına dönüştürmeye çalışıyor. Burada, ABD kontrolünde çok sayıda kapalı askeri siyasi birlikler oluşturuluyor. Tüm bunlar ortak çalışmaları engelliyor, bu bölgeyi parçalıyor. Batılı ülkelerin sergilediği yaklaşım sonucunda, bölgenin askerileştirilmesi riski artıyor, istikrar için sorunlar oluşuyor."

Lavrov, ASEAN'ın barışın korunması, eşit işbirliğinin sağlanması yönündeki girişimlerini desteklediklerini dile getirdi.

- "Japonya'nın yeniden askerileştirilmesi endişe verici"

Japonya'nın yeniden askerileştirilmesinin endişe verici olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Japonya yönetimi, 2. Dünya Savaşı derslerini unutarak savunma harcamalarını artırma ve önleyici saldırı da içeren doktrinini yenileme yönünde siyaset izliyor. Bu, modern dünya düzeninin parçalanmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Japonya'yı yönlendirdiğini kaydederek, "Japonya, ABD ve NATO ülkelerinin katılımıyla düzenlenen asker tatbikatlarda yer alıyor. Japonya'nın, ABD'nin küresel füze savunma sistemi oluşturma yönündeki planına katılması, Japon topraklarına orta ve kısa menzilli karadan füzelerin konuşlandırılması ihtimali artıyor. Genel olarak Japonya askeri potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor." diye konuştu.

İsrail'in, İran'a saldırı düzenleme tehditlerini ve İran'ın nükleer anlaşmadan çıkma ihtimalini değerlendiren Lavrov, "İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırı düzenleme planı veya tehdidi gerçekleşirse, bu çok ciddi bir provokasyon olur." dedi.