Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Elbette, bu eğilim devam ederse, çok büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacak. Bununla ilgili Amerikan tarafına gerekli sinyaller veriliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları, son derece tehlikeli olarak değerlendiriyoruz. Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı" tehdidine ilişkin ise "Durumun çoktan siyasi diplomatik çözüme döndürülmesi gerekiyordu. Bu, bölgede feci düzeyde oluşan gerginliğin düşürülmesine katkıda bulunacak tek şey." dedi.

Rusya'nın ABD'ye, İran ve Ukrayna'ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu yönündeki iddiayı yalanlayan Peskov, "Bu doğru olmayan bir bilgi." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, Fransız Donanmasının, Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphe edilen "Deyna" isimli gemiyi durdurmasını ise yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rusya'yı ziyaret etmesi yönündeki teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.