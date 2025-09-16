Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, ülkenin bazı bölgelerindeki yerel seçimlerin ardından 20 federatif bölgenin başkan ve valilerinin belirlendiğini duyurdu.

Pamfilova, Moskova’daki Seçim Komisyonu Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Rusya Federasyonu’nda 12-14 Eylül’de yerel düzeyde bazı bölgelerin yönetici ve milletvekillerini belirlemeye yönelik seçimlerin ön sonuçlarını açıkladı.

Seçimlerde yaklaşık 26 milyon kişinin oy kullandığını belirten Pamfilova, katılım oranının yüzde 47, bir önceki seçimlere göre yüzde 8 daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Bölge başkanı ve valilerinin seçildiği 20 bölgede kullanılan oyların yaklaşık yüzde 100’ünün sayıldığını açıklayan Pamfilova, halihazırda bu bölgeleri yöneten, 19’u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya’dan, birisi de bağımsız aday olan başkan veya valilerin kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandıklarını duyurdu.

Buna göre, Yahudi Özerk Bölgesi ve Arhangelsk, Bryansk, İrkutsk, Kaluga, Kamçatka, Kostroma, Krasnodar, Kursk, Leningrad, Novgorod, Orenburg, Perm, Rostov, Sverdlovsk, Tambov bölgeleri ile Komi, Tataristan, Çuvaşistan Cumhuriyetleri ve Rusya'nın 2014’te ilhak ettiği Sivastopol'un yöneticileri belirlenmiş oldu.

Seçim sonuçlarını etkileyebilecek hiçbir olayın yaşanmadığına işaret eden Pamfilova, uzaktan elektronik oy kullanma sistemine 700 civarında, seçim komisyonu sistemine de 500 binden fazla siber saldırının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

11 bölgede yerel parlamento milletvekilleri ile 25 idari merkezin temsilci organı üyelerinin seçimi için kullanılan oyların sayımı ise sürüyor.