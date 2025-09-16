Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükleçi Ufuk Turganer, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu törende TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, şehitlik defterine şunları yazdı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan topraklarını işgal eden düşmanlara karşı yüreğinizdeki millet sevgisiyle, kardeşlerinizin özgürlüğü için canınızı feda ederek şehitlik mertebesine ulaştınız.

Sizler, 'bir milletin iki kardeş devleti' arasında geçmişten günümüze uzanan yıkılmaz bir köprü oldunuz. Sizlerin kurmuş olduğu bu köprü sayesinde geçmişte olduğu gibi bugün de 'Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz' olarak hissediyor ve yaşıyoruz.

Burada omuz omuza savaştığınız, özgürlükleri uğruna can vermiş Azerbaycanlı kardeşlerinizle yine yan yanasınız. Ebedi mekanınızda rahat olunuz çünkü bağımsızlığı uğruna şehit olduğunuz bu vatan ve sembolü olduğunuz kardeşliğimiz, payidar kalacaktır. Bu vesileyle Bakü'nün kurtuluşunun 107'nci yıl dönümünü de kutluyorum.

Destanlaşan fedakarlık ve kahramanlıklarınızı minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygı ile eğiliyorum."

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Bayraktaroğlu ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

- Bakü'nün kurtuluşu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Azerbaycan, Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için gerçekleştirdiği mücadelede 1130 şehit verdi.