Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Atina'ya yaptığı ziyarette, "Gazze'de derhal ateşkese varılmasını, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin durdurulmasını, iki devletli çözümün işlevsel olabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istemeliyiz." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Costa ile Atina'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Costa, Orta Doğu'da yaşananların Avrupa'nın barışı, istikrarı ve göç dalgaları ile başa çıkabilme kapasitesi için zorluklar barındırdığına işaret etti.

Costa, "Bu nedenle bölgeyle yakından ilgilenmeliyiz. Gazze'de derhal ateşkese varılmasını, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin durdurulmasını, iki devletli çözümün işlevsel olabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istemeliyiz." ifadesini kullandı.

AB'nin 27 ülkesinden 23'ünün NATO üyesi olduğuna dikkati çeken Costa, üyelerin askeri harcamaları artırmaya karar verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sadece daha fazla harcama yapmakla ilgili değil, daha iyi harcama yapmakla da ilgili. Daha iyi harcama yapabilmek için birlikte çalışabilme ve ortak tedarikin yanı sıra ortak fonlarla finanse edilen ortak mallara da sahip olmayı garantilememiz gerekir."

- ​​​​​​​"Katar'ın toprak egemenliğine yönelik ihlalden sonra çok endişeliyiz"

Miçotakis ise Costa ile görüşmesinde, Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığını belirterek, "ABD, Katar ve Mısır tarafından ortaya konulan ateşkese yönelik müzakere çabalarını destekliyoruz ancak Katar'ın toprak egemenliğine yönelik ihlalden sonra çok endişeliyiz." dedi.

Gazze'de tansiyonu artıracak her türlü eylemden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Miçotakis, böylesi bir durumun Gazze'deki sivillerin yaşadığı dramatik durumu daha da ağırlaştıracağına işaret etti.

Miçotakis, görüşmede, göç ve ortak Avrupa savunma politikaları gibi konuların da ele alındığı bilgisini paylaşarak, hava savunma veya füzesavar sistemleri gibi Avrupa'nın tamamını ilgilendirecek savunma harcamalarının finanse edilmesi için Avrupa fonu olması gerektiğini söyledi.