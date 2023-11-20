2016 Eurovizyon şarkı yarışmasını Ukrayna adına kazanan Kırım Tatarı Jamala, Rusya'da arananlar listesine alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, gerçek adı Susana Jamaladinova olan 40 yaşındaki şarkıcıyı Rus ordusunu itibarsızlaştırmakla suçluyor.

Rus Mediazona adlı haber sitesine göre bir Rus mahkemesi Jamala hakkında gıyaben tutuklama kararı çıkardı.

Halen Avustralya'da bir fon ve farkındalık yaratma turunda olan şarkıcı kararla ilgili haberlere Sydney Opera Binası'nın önünden paylaştığı bir Instagram hikayesi ile tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini defalarca kınayan Jamaladinova, 1983 Kırgızistan doğumlu. Şarkıcı, Müslüman Kırım Tatarlarının açık sözlü bir destekçisi olarak insan hakkı örgütlerinin Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasında baskı gördükleri konusunda hemfikir olduğunu ifade ediyordu.

Jamala, 2016 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlenen yarışmayı İngilizce ve Tatarca söylediği "1944" adlı şarkıyla kazanmıştı.

Şarkı, 1940'larda yaklaşık 200 bin kadar Kırım Tatarı'nın Nazilerle işbirliği yaptığı iddiasıyla Joseph Stalin'in emriyle etnik temizliğe uğramasını ve anavatanlarından sürgün edilmesini konu alıyordu.

Rusya, 2014 yılının başlarında Kırım Yarımadasını önce işgal sonra da ilhak etmişti.