Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ve çok sayıda kişiyi yaşamdan koparan trafik kazaları, geride bıraktığı kayıplarla hafızalarda yer ediniyor.

Küresel ölçekte ciddi bir güvenlik sorunu konumundaki trafik kazaları, her yıl çok fazla insanın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütünün 2023'te yayımladığı son verilere göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,1 milyon kişi trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Özellikle 5-29 yaş aralığındakilerin başlıca ölüm nedeni sayılan trafik kazaları, yılda 20 ila 50 milyon kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla 2005'ten bu yana her yıl kasım ayının 3'üncü pazarı "Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü" kabul ediliyor.

AA muhabiri, bu yıl 16 Kasım'a denk gelen farkındalık günü için "Hatırla, Destekle ve Harekete Geç" teması belirlenmesi dolayısıyla dünyada son dönemde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarını derledi.

- Son yıllardaki trafik kazalarında ağır kayıplar verildi

Etiyopya'nın güneyindeki Sidama bölgesinde, Aralık 2024'te düğüne giden davetlileri kasasında taşıyan bir kamyonun, dik ve virajlı yolda kontrolden çıkarak nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü.

Son yılların en ağır kayıplı trafik kazalarından biri olarak kayıtlara geçen kaza sonrası yetkililer, bölgede insanların sıklıkla kamyon kasasında seyahat ettiğini ve bu alışkanlığın, keskin virajlı ve dik eğimli yollardaki kazalarda can kayıplarını artırdığını kaydetti.

Pakistan'da Ağustos 2024'te aynı gün farklı yerlerde meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında toplam 36 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı. Bu kazalardan birkaç ay sonra da ülkenin Gilgit Baltistan bölgesinde yine bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Diğer bir trafik kazası haberi de Aralık 2024'te Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinden geldi. Otoyolda lastiği patlayan yolcu otobüsü, önündeki kamyona çarpmasının ardından alev aldı ve 41 kişi yaşamını yitirdi. Karşı yönden gelen ve yük sınırını aşan kamyondan kopan bir granit blokun kazaya sebep olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında ise Temmuz 2023'te bir kamyon kontrolden çıkarak kavşaktaki araçlara çarptı ve pazar alanına girdi. Kazada, 51 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Bir başka trafik kazası da 12 Kasım'da Peru'nun güneyinde oldu. Yolcu otobüsünün bir kamyonete çarpıp uçuruma yuvarlanması sonucu 37 kişi yaşamını yitirdi.

- Trafik kazalarına "küresel epidemi" nitelendirmesi

Küresel ölçekte yol güvenliğini artırmayı amaçlayan sivil toplum kuruluşu "Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı" Üst Yöneticisi David Cliff, "Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü" vesilesiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cliff, trafik kazalarına bağlı ölüm oranlarının son derece yüksek olduğunu ve dolayısıyla bu durumunun "küresel epidemi" olarak adlandırıldığını söyledi.

Trafik kazalarının tek bir sebebi olmadığını vurgulayan Cliff, yol güvenliği kapsamında güvenli araçların, güvenli yolların, yolun durumuna uygun hız sınırının ve trafik kurallarına uyulmasının yer aldığını belirtti.