Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Moskova'da görüştü.

Putin, Şara ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer alırken Suriye heyetinde ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ve Suriye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahir Şara hazır bulundu.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya ve Suriye’nin onlarca yıldır özel ilişkiler geliştirdiğini belirtti. 80 yılı aşkın süredir iki ülkenin diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü hatırlatan Putin, bu ilişkilerin 1944’te, Rusya ve eski Sovyetler Birliği için en zor zamanlarda kurulduğunu hatırlattı.

Putin, "Bu süre zarfında Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur. Rusya'nın Suriye ile siyasi koşullarımız veya özel çıkarlarımızla bağlantılı hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bu on yıllar boyunca, her zaman tek bir şey tarafından yönlendirildik, Suriye halkının çıkarları." ifadelerini kullandı.

Suriye halkıyla gerçekten derin bağları olduğunu dile getiren Putin, binlerce insanın evlilik ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu, halihazırda 4 binden fazla Suriyeli gencin, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gördüğünü aktardı.

Putin, "Bunların, gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılarda bulunacaklarını umuyorum." diye konuştu.

Suriye’de parlamento seçimlerinin yakın zamanda yapıldığını anımsatan Putin, "Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu, toplumun güçlenmesine yol açıyor ve Suriye şu anda zor zamanlardan geçiyor olsa da bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Suriye hükümetler arası komisyonunun 1993'ten bu yana var olduğunu ve çalışmalarına yeniden başladığını bildiren Putin, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki bakanlıklar arası heyeti kabul ettiği için Şara’ya teşekkür etti.

Putin, "Orada birçok ilginç ve faydalı girişim tespit edildi. Biz de kendi adımıza, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda varılan anlaşmanın yanı sıra bunları hayata geçirmek için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

- Şara: "Rusya'nın bize sağladığı birçok kazanımları temel alıyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da konuşmasında, Rusya ile Suriye arasında gerçekten köklü tarihi bağların var olduğunu söyledi.

Yeni bir Suriye’nin varlığına dikkati çeken Şara, bu yeni Suriye'yi dünyaya tanıttıklarını ve dünyanın da yeni Suriye'yi tanımaya başladığını dile getirdi.

Rusya ile siyasi hedeflerini geliştirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Şara, "Rusya ile tarihi bağlarla bağlı olduğumuzu ve Rusya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını anlıyoruz. Ayrıca, Rusya'nın bize sağladığı birçok kazanımları da temel alıyoruz. Rusya çeşitli alanlarda bize yardımcı oldu, maddi işbirliği de dahil olmak üzere önemli işbirliği köprüleriyle birbirimize bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Kapsamlı ilişkilerimizi yenilemek ve sizi yeni Suriye ile tanıştırmak için çaba göstereceğiz. Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölgede istikrar." diye konuştu.

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmasıyla 13 yıldan fazla süren iç savaş sonucunda, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve rejimin son varisi Beşşar Esed'in kanlı iktidarı geçen yıl aralık ayında çökmüştü.