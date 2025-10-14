Batı Afrika ülkesi Gana'da, son bir haftada 26 yeni M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, son bir haftada 26 yeni vaka tespit edildiği, böylece mayıs ayından bu yana toplam vaka sayısının 713'e çıktığı ve virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GHS, M çiçeği semptomları yaşayanların muayene ve tedavi için derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.