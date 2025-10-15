Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda aksaklıklarla karşılaştıklarını belirterek, taraflara ateşkesle ilgili anlaşmadaki sözlerini tutması çağrısında bulundu.

Fletcher, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler, İsrailliler ve bölgedekiler için bir umut olduğunu belirten Fletcher, taraflar arasında varılan anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini kaydetti.

Fletcher, ateşkesle Gazze'ye yardım çalışmalarını artırmaya çalışırken dün uygulamada aksaklıklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Şimdi, Başkan (Donald) Trump, BM Genel Sekreteri ve birçok liderin ısrarla vurguladığı ilerlemenin bu aksaklıklardan etkilenmemesini sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sınanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hamas'a, İsrailli esirlerin cesetlerini acilen teslim etmesi için yoğun çaba sarf etmesi çağrısı yapan Fletcher, İsrail'e de söz verdiği üzere haftada binlerce kamyonluk insani yardım akışına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Fletcher, "Daha fazla geçiş noktasının açılmasına ve kalan engelleri ortadan kaldırmak için gerçek, pratik ve sorun çözücü bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu kriz boyunca, sivillere yönelik yardımları tutmanın bir pazarlık kozu olmadığı konusunda ısrar ettik. Yardımın kolaylaştırılması yasal bir yükümlülüktür." ifadelerini kullandı.

Eylem yoluyla güveni ve umudu yeniden tesis etmek gerektiği dile getiren Fletcher, “Dünya daha önce birçok kez başarısız oldu, bu sefer başarısız olmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, İsrail'in BM'ye, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes şartlarına göre taahhüt ettiği günlük 600 yardım tırını, Hamas'ın yıkıntıların altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini hemen iade etmediği gerekçesiyle 300'e düşüreceğini belirten bir mektup gönderdiği haberi yer almıştı.

BM yetkilileri söz konusu mektubu doğrularken, dün Gazze'ye insani yardım girişlerinde İsrail tarafından kısıtlamalar getirildiğini belirtmişti.