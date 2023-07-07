Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Rüşvet vermeye teşebbüs ve kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçlaması ile tutuklanan polis memuru Bayram Ergün bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Umut Demir, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Dairesi’nde görevli Bayram Ergün’ün 23 Haziran 2023 tarihinde aynı şubede 21-28 Haziran tarihleri arasında geçici olarak görevlendirilen polis memuru O.G.’nin bir firmaya ait 22 adet ön iznini onaylaması için rüşvet vermeye kalkıştığını söyledi. Demir, zanlının O.G.’nin cebine 300 euro parayı koyup, “Bu işleri hallet, adam bizim adamdır. Al bu parayı devamı gelecek. Korkma bu adam yanımızdadır”dediğini aktardı.O.G.’nin “Nedir bu yaptığım”diyerek, tepki gösterdiğini kaydeden polis, 28 Haziran 2023 tarihinde adli şubeye olayı anlatıp, şikayetçi olduğunu açıkladı. Demir, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 24 Haziran’da gözaltına alındığını ve 300 eurounun emare alındığını söyledi. Polis, paranın üzerinde parmak izi ve DNA araştırması yapılacağını belirtti. Zanlıya ait 5 adet cep telefonunun emare alındığını kaydeden polis, ayrıca zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini de söyledi. Demir, zanlı hakkında polis nezdinde de disiplin soruşturması başlatıldığını,bu nedenle açığa alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.