Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Güney Kıbrıs’ta Ruslara ait dondurulmuş durumda bulunan mal varlığının değerinin 1 milyar 400 milyon euro olduğu açıklandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Sermaye Piyasası Komitesi Başkanı Yorgos Teoharidis’in dün düzenlediği basın toplantısında, Rusların Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Ukrayna savaşı sebebiyle dondurulan mal varlıklarının değerinin 1 milyar 400 milyon Euro olduğunu açıkladığını yazdılar.

Habere göre Teoharidis ayrıca, kara para aklama konusunda şu ana kadar 14 varlığın denetlenmesinin tamamlandığını, 15’inin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

(SB/GÜL)