Güney Kıbrıs’ın elinde bulundurduğu 11 adet Mi35 tipi Rus helikopterini Sırbistan’a satmasının akabinde, helikopterlerin bu ülkeye gönderilme şeklinin uluslararası basında gündem olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rusya yapımı Mi35 tipi helikopterin Sırbistan’a, Rusya’nın savaşta olduğu Ukrayna’ya ait “Antonov” tipi uçakla gönderildiğini, bu durumun uluslararası basının gündemine geldiğini yazdı.

Gazete, Alman medyasında yer alan haberlerin, Rus helikopterlerin Sırbistan’a, Ukrayna’nın “Ukroboronprom” isimli savunma şirketinin yan şirketi olan “Antonov Airlines” aracılığıyla götürüldükleri yönünde olduğu ve Sırbistan’ın Rusya’ya yaptırımlara karşı çıktığını hatırlattıklarını da aktardı.