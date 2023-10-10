Rum basını, Rus devlet gazetesi “Rossiyskayha Gazieta” gazetesinin Güney Kıbrıs’taki muhabiri Aleksander Gasiyuk’un tutuklanarak sınır dışı edilmesine ilişkin haberlere yer vermeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “ Ruslar, Sınır Dışının Ardında CIA’yi Görüyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs-Rusya ilişkileri üzerinde mümkün olan en az olumsuz etkiyi yaratacak şekilde tonu belirleme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Konuyla ilgili gelişmelere yer veren gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de konuyla alakalı kısa ve özlü bir açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, “konular, kamu güvenliği ile alakalı olduğu zaman kamuoyu önünde yorum yapmayı ileriye götürmediğini” söyledi.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Dışişleri Bakanlığının, hiçbir makamın Rus gazeteciye şiddet uygulamadığı teminatı vererek Rus makamlarına konunun kapanması için izahat verme çabası içerisinde olduğunu yazdı.

Gazete Rus devlet medyasına atıfta bulunarak Aleksander Gasiyuk’un “Moskova’nın koşulları doğrultusunda sorunu düzeltmemesi durumunda Kıbrıslı Rumların kendilerinin ulusal çıkarlarını zedeleyeceği” şeklinde tehdit savurduğunu belirtti.

Rus medyasının, ayrıca Rus gazetecinin tutuklanması ve sınır dışı edilme direktifinin ABD gizli servislerinden geldiğinin teyit edildiğinden bahsettiğini belirten gazete, Rum makamlarının geçen ay Gasiyuk’a, Güney Kıbrıs’taki çalışma ve ikamet izninin, güvenlik nedenlerinden dolayı iptal edildiğine dair bilgi verdiğini de yazdı.

Habere göre Rum makamları ayrıca Rus gazeteciden ülkeyi hemen terk etmesini de istedi.

Gazete Rus gazetecinin, tutuklanma sürecine ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Rus gazetecinin şu anda ailesi ile birlikte Rusya’da bulunduğunu yazan gazete, Rus medyasının, silah ticareti nedeniyle ABD’de hapis yatan Rus iş insanı Viktor Bout hakkında kitap yazması nedeniyle Gasiyuk’tan rahatsız olan CIA’nin direktifi doğrultusunda Gasiyuk’un tutuklandığından söz ettiğini belirtti.

Habere göre Rus medyası ayrıca “bahse konu gazetecinin Kıbrıs’ın güvenliği için tehdidi teşkil ettiği" argümanını “gülünç” olarak nitelendirdi.