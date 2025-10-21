Rumların alım gücünün, Avrupa Birliği Ortalamasının altında olduğu kaydedildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa istatistik Kurumu Eurostat’ın yayınladığı verilere göre, 2023 yılında AB ülkelerinde kişi başına ortalama 38 bin 100 puan olan satın alma gücü paritesinin, Güney Kıbrıs’ta 37 bin 100 puan olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, sosyal medya hesabından, Rum İstatistik Dairesi’nin 2024 yılında ekonominin yüzde 3,9 oranında kalkındığına dair açıklamasını olumlu şekilde değerlendirdiğini, ancak aynı gün yayınlanan Eurostat raporundaki rakamlarla ilgili değerlendirme yapmaktan kaçındığını kaydetti.