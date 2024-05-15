Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın Lübnan makamlarına yaptığı “Avrupa’ya, Kıbrıs’a gitmek isteyen bütün sığınmacılar için denizleri açın” çağrısı Rum Yönetimi'ni “endişelendiriyor.”

Haravgi ve Alithia’ya göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, gazetecilerin Hasan Nasrallah’ın açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine “bizi gerçekten endişelendirmesi gereken bir mesaj ve yüksek öncelik verdiğimiz bir konu. Çünkü Lübnan makamlarına yapılan çağrıda Kıbrıs’ın en yakın AB üyesi ülke olduğu söylendi ki bu doğru.” dedi.

Letimbiotis, Lübnan makamlarıyla temas halinde olduklarını, meseleyi bu diyalog aracılığıyla yönetebileceklerine inandıklarını da sözlerine ekledi.