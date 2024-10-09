Sigmalive ve Cyprus Times isimli internet gazetelerine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Bakanlar Kurulu kararını toplantı sonrasında açıkladı ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Lübnan’a kısa zaman içerisinde tıbbi malzeme gönderileceğini kaydetti.

Lübnan’dan sivil tahliyelerine de değinen Letimbiotis bugüne kadar 20 ülkeden 2 bin kişinin Güney Kıbrıs’a ve daha sonra büyük çoğunluğunun da kendi ülkelerine nakledildiğini söyledi.

Letimbiotis, Rum yönetiminin 7 bin kişinin gecelemesine olanak verecek hazırlık yaptığı bilgisini de verdi.