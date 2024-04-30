 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı ve İhtiyat Sandığı’ndaki Türk-Sen Temsilcisi Aslan Bıçaklı, işçilerin İhtiyat Sandığı'ndaki birikimlerine yarından itibaren yüzde 48 faiz uygulanacağını açıkladı.

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Bıçaklı yazılı açıklamasında “Israrlı önerimiz sonucunda, Yönetim Kurulu kararı ve Bakan’ın onayı ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 38, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yüzde 41 olan faiz oranı, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise yüzde 48 olacak” ifadelerine yer verdi.

Bıçaklı, çalışanların birikimlerini enflasyondan korumak için bu konuların takipçisi olacaklarını da vurguladı.