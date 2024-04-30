Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı İbrahim Kanat, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 1 Mayıs’ı tüm dünya emekçilerinin, haksızlıklara karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak gördüklerini kaydetti.

“Biliyoruz ki, emek çalışanın, hak ise emeğinin karşılığını almak için mücadele еdеnindir” diyen Kanat şöyle devam etti:

“Bugün emekçi çalışanlara verilen sözleri unutanlar, attıkları imzaya sahip çıkmayanlar, emeğinin karşılığını alamayan, alın terini akıtan ama kıymeti bilinmeyen emekçilerimiz vardır. Bizler herkesin eşit, adil ve insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için verdiğimiz mücadelemizi bugünde yükselterek özel ve kamu çalışanları arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında yok olduğunu ve tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini, eşit iş eşit maaş politikasının benimsenmesini, kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki maaş ve çalışma saatleri farkları dolayısı ile sendikasız çalışmanın yasaklandığı günler için mücadelemizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir emekçinin hakkının yenilmediği, eşit ve güzel bir dünyayı görmek, emeğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar davam еtmеk dileğiyle”