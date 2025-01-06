Rum yönetiminin BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü rapor taslaklarını değerlendirip, özellikle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a "terminolojisi dikkatsiz; yaklaşımı, metodolojisi ve bulguları da kuşkulu” eleştirisinde bulunduğu bildirildi.

Haravgi ve Alithia'da yer alan habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Rum Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, “BM raporlarının kesinlik ve objektiflikle gerçek olguları yansıtmasını ve Kıbrıs’ın savunma faaliyetlerinin Türkiye’nin askeri ihlalleri ile aynı kefeye konulmamasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Haberi “Stewart’ın Yaklaşımı Kuşkulu… Lefkoşa Barış Gücü Raporundan Birçok Not Aldı, İçeriğiyle İlgili İtirazlarını Kaydetti” başlığıyla veren Fileleftheros ise raporun, özellikle de toprak ve ara bölgedeki durum hakkında ifade edilenler bölümüne işaret ederek, Stewart’a eleştirilerde bulundu.

Rum Yönetimi'nin raporlarla ilgili resmi görüşünü, BM’nin resmi belgesi olarak yayınlanmasının beklendiği 16 Ocak'tan sonra açıklayacağını kaydeden gazete, Rum yönetiminin özellikle Stewart’a “kuşkulu yaklaşım” eleştirisinde bulunacağı değerlendirmesi yaptı.

Haberde, Rum yönetiminin “Türkiye’nin saldırı düzeninden korunmak için gerekli savunma önlemlerini aldı diye özür dilemeyeceği ve Ada’daki BM temsilcisini ‘tatmin etmek’ için silahlı kuvvetlerinin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini değiştirmesinin söz konusu olmadığı” öne sürüldü. Gazete, Barış Gücü raporunda ifade edilenlere cevap verileceğini ancak raporların “toprağa dair çalışma şeklini ve olası yeni bir Türk saldırı faaliyetinden korunmak için yapılanları belirleyemeyeceğini" yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi'nin, ara bölge boyunca askeri operasyonlarda da kullanılma olanağına sahip 8'i kameralı 31 gözetleme kulesi kurmasının raporda yer almasından duyduğu rahatsızlığa işaret edildi. Rum yönetiminin, raporda yer alan "Her iki tarafın ordusunun da Barış Gücü’nün ara bölgedeki yetkisini erozyona uğratmak anlamına gelen çok sayıda ihlalde bulunduğu" yönündeki ifadeden de rahatsızlık duyduğu belirtilerek , Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ileri doğru hareket ettiği 4 vaka gözlemlendiği kaydedildi.

Habere göre, rapordaki "taraflardan hiçbiri, daha önce ara bölge içinde ve civarında gerçekleşen ciddi ihlallerin gidişatını geriye çevirmek için önemli önlemler almadı" ifadesi de Rum tarafını rahatsız etti.

Barış Gücü’nün, Rumlar tarafından askeri olmayan yapılar içerisine askeri pozisyonlar gizlemeye devam ettiğini gözlemlediği, bunun en yakın örneğinin de Lefkoşa’da ara bölge sınırındaki bir kurum olduğu belirtildi.

Raporda "Göçmenlerin ara bölgeye yasa dışı girişini önleme özel birimiyle iletişim sorunları olduğu" değerlendirmesi yapılıp, Rum makamlarının önceki dönemde özellikle Lübnan yönüne göçmen akışını nasıl karşıladığını geniş ölçekte anlatılmasının da Rum tarafını rahatsız eden diğer unsurlar olduğuna işaret edilen haberde, Rum makamlarının, raporun yazıcısı kabul ettikleri Stewart'ın yaklaşımından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

EDEK’in yazılı açıklamasına yer veren Fileleftheros, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü raporlarının içeriğine yönelik sert eleştirilerini ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, EDEK, Rum yönetiminin “asgari ve nokta atışı savunma faaliyetlerinin” Türk askerinin faaliyetleriyle aynı kefeye konulduğu eleştirisinde bulundu.

EDEK, Rum yetkililerinin 2024’teki anma törenlerinde bölücü mesajlar verdiği saptaması yapılan raporda, Rum yönetiminin ara bölgede mahsur kalan göçmenlere yönelik uygulamalarının eleştirmesinden de şikayetçi oldu.

Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olmadığı saptamasını yaparken iki devlet ve egemen eşitliğinin tanınmasını isteyen Türk tarafından söz etmemesini de eleştiren EDEK, yeni geçiş noktaları açılması gibi bir konunun Kıbrıs sorunu müzakerelerinde ele alınması gereken bir meseleye dönüştürülmesini de kınadı.

EDEK, "Genel Sekreter Yardımcısı gibi davranıyor" suçlamasında bulunduğu Colin Stewart için “Gerçeklik ışında, sanki başka bir gezegende yaşıyor” ifadesini kullandı.