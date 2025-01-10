Alithia’nın haberine göre, kimliği bilinmeyen kişilerce araba alış-satışı için Korno’daki bir noktaya çağrılan Suriyeli, buluşma noktasında bir araçta bulunan 4 kişiden ikisinin silahlı saldırısına uğradı. Elinden ve sol kürek kemiğinden yaralanan Suriyeli, kendi imkanlarıyla Limasol’daki bir özel kliniğe gidip, tedavi altına alındı.

Gazete, cinayetin, güpegündüz, bütün polis teşkilatı İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyareti nedeniyle kırmızı alarmdayken gerçekleştiğine işaret ederek, Rum polisinin, son dönemde artan suç olayları nedeniyle güvenlik duygusunu tamamen kaybeden halk tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu yazdı.

Haberde, Rum Polis Genel Müdürünün dün teşkilat içerisinde gittiği yeniden yapılanmaya da yer verildi. Limasol Polis Müdürü Andreas Angelidis Rum Polis Akademisi Müdürlüğü'ne, Limasol Polis Müdürlüğü'ne de Markos Nikolettis atandı.

Merkezi Cezaevi müdür vekilliğinden alınarak, PGM müdürlüğüne getirilen Haris Filippidis, Markos Nikolettis’ten boşalan Avrupa Birliği ve Uluslararası Polis İş Birliği müdürlüğüne atandı. Filippidis’ten boşalan yere de bugüne kadar Polis Akademisi müdürü olan Panaytotis Kunturesi getirildi.

Erotokritos Erotokritu ise Lefkoşa Polis Müdürlüğünden alınıp, teknolojik gelişim birimine atandı. Lefkoşa Polis Müdürü ise Marios Papaeriviadis oldu.