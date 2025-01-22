Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptıkları görüşmede gündeme gelen konular hakkında açıklamada bulundu.

Alithia gazetesi; “Sona Ermedi” başlığı altında verdiği haberinde, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun dün yaptığı açıklamada, “görüş alış verişinin sona ermediğini, çabanın süreceğini” söylediğini aktardı.

Habere göre Menelau açıklamasında, Hristodulidis-Tatar görüşmesinde Hristodulidis’in “Piroi-Athienu (Gaziler-Kiracıköy) ve Kokkina’nın (Erenköy) açılmasını, Tatar’ın ise Mia Milya (Haspolat) ve Luricina’nın (Akıncılar) açılmasını önerdiğini” ifade etti.

“Kıbrıs Rum tarafının, alınacak her kararın karşılık ilkesine bağlı olması gerektiği görüşünü benimsediğini” belirten Menelau, “her iki tarafın müzakerecilerinin, nihai kararın liderler tarafından alınabilmesi için, konu hakkında çalışma yapacaklarını” vurguladı.

Menelau, “sunulan önerilerin mümkün hale gelebilmesinin pratik yolları bulunduğunu, gerekli olan şeyin siyasi irade olduğunu” iddia etti.

“Hristodulidis’in Lefkoşa’ya ulaşımın daha kolay hale gelmesi için, kontrollerin olduğu barikatların değil geçiş noktalarının oluşturulmasını talep ettiğini” ifade eden Menelau; “yani bir kişinin, dolaşım hedefini uygulanamaz hale getirecek şekilde, birçok kontrol noktasından geçmek zorunda kalmamasını” şeklinde konuştu.

Menelau, Hristodulidis ve Tatar’ın bir sonraki görüşmelerinin DiCarlo’nun adaya gelişinden önce gerçekleşmesi konusunda uzlaştıklarını da ifade ederek “Görüş alışverişi sona ermedi ve çaba devam edecek. Olayların nasıl gelişeceğini, müzakerecilerin ve liderlerin görüşmelerinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Menelau açıklamasında Pile konusuna da değinerek, “Kıbrıs Türk tarafının, imar bölgesi konusunda varılan uzlaşıdan geri adım attığı” iddiasında bulundu.

“Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısının Kıbrıs Rum tarafında kalan kısmında bugün başlayacak genişletme çalışmalarına da değinen Menelau, “çalışmaların ara bölgeye denk gelen kısmının AB ve UNDP’nin gözetiminde, ihale yöntemiyle gerçekleştirileceğini” sözlerine ekledi.