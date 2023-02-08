Havanın bu akşam aşırı soğuması, hava sıcaklığının Trodos'ta -10, iç kesimlerle ve sahillerde ise 2-5 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Mevsim normallerine göre 7 derece düşüp, dağlık alanlarda buzlanmaya neden olması öngörülen hava sıcaklığının hafta sonu aşamalı olarak yükselmesi bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 22.00’den yarın sabah 07.00’ye kadar aşırı soğuk hava beklendiğinden turuncu alarm ilan etti. Fileleftheros ve diğer internet gazetelerinde yer alan haberlere göre, turuncu alarm ilan edilen saat diliminde hava sıcaklığının Trodos’ta - 10’a, diğer dağlık alanlara - 5’e, iç kesimlerde 2 ve sahillerde 5 derece santigrata düşecek.

Soğuk havanın, özellikle yaşlı, yeni doğmuş ve evsizler kişilerde ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğinden dikkatli olmaları istendi.