Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu bir açıklama yaparak Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen suikast girişimini kınadı.

Alithia gazetesine göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu dün yaptığı açıklamada Slovakya Başbakanın'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını dilerken bu tür girişimleri kınadı.

Dimitriu, tüm meclis üyelerinin Slovakya’ya yönelik dayanışma ve desteğini de dile getirdi.