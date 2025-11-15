Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, “Temiz Gelecek İçin Hidrokarbon” isimli seminerde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz konusundaki yol haritasına değindi.

Haravgi gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, “Temiz Gelecek İçin Hidrokarbon” isimli seminerde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın 2025-2030 yılları için öngörülen enerji yol haritasına değindiğini yazdı.

Habere göre Papanastasiu konuşmasında, “söz konusu dönemde hidrokarbonların üretimi, dağıtımı ve nihai kullanımına ilişkin düzenleme çerçevesinin hazırlanması ve 2027 yılına kadar izin ve güvenlik parametrelerinin hazırlanmasının öngörüldüğünü” ifade etti.