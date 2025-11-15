Baf’ta 2 bin hayvana ev sahipliği yapan barınağın kapatılacak olması bir grup hayvan sever tarafından protesto edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf Kaza Mahkemesi’nin, barınağın kapatılması yönünde karar üretmesinin ardından hayvanseverlerin dün mahkeme önünde eylem yaptığını yazdı.

Gazete, hayvanseverlerin, barınağın taşınacağı başka bir yer veya barınakta kalan hayvanlara başka bir barınma alanı verilene kadar mahkeme kararının ertelenmesini, devlet ve belediyenin soruna çare bulmasını istediklerini aktardı.