KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını "suiistimal ettiği" iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman Ewa Kunzel’in ikinci dava içinde davasına dün devam edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Ewa Kunzel’in 7 Temmuz 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’a varışı sırasında bagajlarında gerçekleştirilen aramanın yasadışı olduğu kararının 8 Ekim 2025 tarihli “dava içinde dava” duruşmasında alındığını hatırlatarak, akabinde alınan ifadesinin de yasadışı olduğu gerekçesiyle yürütülen ikinci “dava içinde davanın” dün devam ettiğini yazdı.

Gazete, Kunzel’in avukatının dünkü duruşmada, Kunzel’in bagaj aramalarında ele geçirilen bazı belgelerin akabinde ifadesinin alındığını, bu nedenle ifadenin de tıpkı belgeler gibi geçersiz olduğunu ileri sürdüğünü yazdı.

İddia makamı ise, Kunzel’in havaalanında tutuklanması ve bagajlarının aranması öncesinde de Kuznel hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, verdiği ifadenin de gönüllülük esasıyla alındığını savundu.

Gazete, duruşmanın 21 Kasım tarihinde devam edeceğini belirtti.