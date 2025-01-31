Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu doğal gaz açısından 2027 yılının kritik olduğuna dikkat çekti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Papanastasiyu dün SEK sendikasıyla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “ilk Kıbrıs doğal gazını denizin yüzeyinde görmeleri ve bunun hedeflerine ulaşması açısından 2027 yılının kritik olduğuna” dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in şubat ayında doğal gazla ilgili anlaşmaların imzalanacağı Mısır ziyaretine de atıfta bulunan Papanastasiyu, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bugüne kadar sondajlardan, doğal gaz yataklarından ve bir sonraki aşamadan söz ettiklerini dile getiren Papanastasiyu, bunun aslında doğal gazı piyasalara nasıl ihraç edeceklerini hiç konuşmadıkları en önemli kısım olduğuna işaret etti.

Şu anda doğal gazın piyasalara nasıl çıkarılacağıyla ilgili anlaşmalar imzalanacağını ve bu yüzden söz konusu anlaşmanın imzalanmasının önemli olduğunu dile getiren Papanastasiyu, anlaşmanın Mısır, doğal gaz yataklarına yatırım yapan şirketler ve doğal gazı piyasalara çıkarmakla ilgilenen Rum Yönetimiyle alakalı olduğunu ekledi.