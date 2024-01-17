Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Güney Kıbrıs’ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu'nun Ocak-Nisan 2024 dönemi başkanlığının resmî başlangıcına katılmak üzere Viyana’ya gittiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın başkanlığını, önceki başkan Kanada ve sonraki başkan Hırvatistan ile üçlü (troika) şekilde yürüteceği formun, AGİT’in iki karar merkezinden biri olduğu hatırlatıldı.

Konstantinos Kombos’un AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu genel kurulunun Çarşamba günü yapılacak açılış toplantısına katılacağı, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmitt ve AGİT Basın Özgürlüğü Sözcüsü Tesressa Ribeiro ile temas edeceği kaydedildi.