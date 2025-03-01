ANT1 isimli stenin haberine göre konu hakkında Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) sorularını cevaplayan Mihailidu, meselenin halen var olduğunu ve bilindiğini belirterek, “Mesele, sadece Kıbrıslı Türklerle Türk yerleşiklerin çocuklarıyla ilgili değildir. Ebeveynlerinden biri göçmen olan ya da babası bilinmeyen çocuklar da var.” ifadesini kullandı.

Mihailidu, Kıbrıslı Türkler ile Türklerin evliliklerinden doğan çocuklarla ilgili sorunun “siyasi olduğunu” kaydetti, “Ancak hiçbir çocuğun milliyetsiz olmaması gerektiği ana ilkedir. Bu çocuklar ülkeden çıkamıyor, yurt dışında eğitim göremiyor, mahsur kalmışlardır.” dedi.

Çocuk Hakları Günü’nde Rum İçişleri Bakanı’nı ziyaret ettiğini söyleyen Mihailidu ziyarete, Ada’da doğan ve bugüne kadar kendisine vatandaşlık verilmeyen 18 yaşındaki bir kızı da götürdüğünü, kızın durumuna bakanın da şaşırdığını anlattı.

Mihailidu, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı istisnalara dayalı düzenlemeler yaptığını ancak çocuklar mağdur edildiği için Rum yönetiminin bu konuya ciddiyetle yaklaşması gerektiğini kaydetti. Mihailidu, ofisinin konuyla ilgili birçok girişim yaptığını, hatta Rum Meclisinin önünde de görüş belirttiğini söyledi ve ofisinin, bazı durumları mahkemeye götürebileceğini” belirtti.

(ŞA/YIL)