Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin “üvey evlat” konumuna düştüğünü ve yetersiz personelle çalıştığını kaydederek, kurumu en azından yolların tamiratını yapabilecek kapasiteye getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Kanat T’de Ahmet Kaptan’ın programına konuk olarak Karayolları Dairesi’nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Arıklı, Ercan Havalimanı’nı 40 gün gibi kısa bir sürede yapan Karayolları Dairesi’nin, Türkiye Karayolları ile yapılan anlaşmalar sonrasında “üvey evlat” konumuna düştüğünü söyledi.

Daire’de personel sayısının 470 olması gerekirken bugün yalnızca 70-80 kişiyle hizmet verildiği ifade eden Arıklı, göreve geldiklerinde kurumun çalışır durumda tek bir aracının bulunmadığını belirtti.

Arıklı, “Şimdi Karayollarını en azından yollarımızın tamiratını yapabilecek kapasiteye getirmeye çalışıyoruz. Bunun için Karayollarına ait asfalt şantiyesi ve tüm depoları nasıl tekrar kazanırız, bunun formülünü arıyoruz” dedi.

Gündemdeki ulaşım projelerini de değerlendiren Erhan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanmasının ülke trafiğine önemli bir rahatlama getirdiğini vurgulayarak, artık Gönyeli çemberine girmeden, Güzelyurt’tan gelenlerin Girne veya Mağusa’ya, havaalanından gelenlerin ise doğrudan Güzelyurt ya da Girne’ye ulaşabildiğini söyledi.

-“İstimlak sorunu 13 yıllık gecikmeye yol açtı”

Erhan Arıklı, çevre yolunun 2012’de planlandığını, ancak sadece 8-10 kilometrelik bir alanın istimlak edilememesi nedeniyle 13 yıl sonra tamamlanabildiğini belirtti.

Yol için 20 ayrı ara emri alındığını, arazi sahiplerinin değerinin 5 katını talep ettiğini, bakanlığın ise istimlak için bütçesinin bulunmadığını kaydeden Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmeler sonucunda, bu sorunların çözümü için 200 milyon TL ödeme yapıldığını aktardı.

İstimlak problemleri çözülmeden Türkiye’nin yeni projelere onay vermediğini söyleyen Arıklı, “Firmalar ihaleyi kazanıyor, makinelerini getiriyor, çalışmaya başlıyor. Ancak ara emri alınca işler duruyor, firmalar batma noktasına geliyor. Türkiye bu yüzden çok net: ‘Önce istimlak sorununu çözün, sonra gelin’ diyor.” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Karpaz’daki yol çalışmasının da bir vatandaşın açtığı dava nedeniyle durduğunu söyleyen Arıklı, “O yol 50 yıldır köstebek yuvası gibiydi, utanç vesikasıydı. İnanç turizmi için her yıl binlerce kişi geliyor. Buna rağmen vatandaş ara emri aldı. Ben de talimat verdim, yolu başka güzergâhtan devam ettirin ve bir tabela koyun: ‘Bu yol, alınan ara emri nedeniyle yapılamamaktadır’ diye” şeklinde konuştu.