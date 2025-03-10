ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Ukrayna görüşmeleri için bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidiyor. Rubio, bu ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi için arabuluculuk yapmaya çalıştığı dönemde gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Cidde'deyken Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya gelerek bölgedeki ortak çıkarları ilerletmenin ve ABD-Suudi ilişkilerini güçlendirmenin yollarını görüşeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Rubio, cuma günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı görüşmede, “Başkan Trump'ın savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirme kararlılığının altını çizdi ve tüm tarafların sürdürülebilir bir barışı sağlamak için adım atması gerektiğini vurguladı.”

Öte yandan bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.

Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlığındaki Ukraynalı diplomatik ve askeri heyet, ABD'li yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'da kalacak. Ukrayna ekibinde Sibiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve askeri komutan Pavlo Palisa da yer alacak.

Rubio, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Başkan Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Cidde'de Ukraynalı yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Witkoff, gazetecilere verdiği demeçte, “amacın bir barış anlaşması için çerçeve oluşturmak ve aynı zamanda ilk ateşkesi sağlamak olduğunu” söyledi.

ABD-Ukrayna görüşmeleri, ABD'li üst düzey yetkililerin Riyad'da Rus yetkililerle görüşmesinden üç hafta sonra gerçekleşecek.

Ukrayna tarafı, ABD ile yapıcı diyaloğa “tamamen bağlı” olduğunu ve “gerekli kararları ve adımları ele almayı ve üzerinde anlaşmayı” umduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, “Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barış arayışında oldu. Gerçekçi teklifler masada. Önemli olan hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek” dedi.

-G7 Dışişleri Bakanları 12-14 Mart tarihlerinde toplanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ise 12-14 Mart tarihleri arasında G7 Grubu Dışişleri Bakanları toplantısı için Kanada'nın Charlevoix kentine gidecek.

Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada G7 Dışişleri Bakanları, “kalıcı bir barışın sağlanmasına” yardımcı olma kararlılıklarının altını çizmiş ve Ukrayna için “sağlam güvenlik garantilerinin geliştirilmesi ihtiyacını bir kez daha teyit etmişlerdi.”

Ortak açıklamada, “Şubat ayından sonra uygulanacak her türlü yeni ve ilave yaptırım, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı savaşa kalıcı bir son vermek üzere gerçek ve iyi niyetli çabalar içine girip girmemesiyle bağlantılı olmalı” denilmişti.