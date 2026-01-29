Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 14 Ocak’ta ‘Rusya’nın baskısına karşı kırılgan demokrasiyi korumak’ için olası bir referandumda Romanya’yla birleşme yönünde oy kullanacağını söyledi.

Sandu, Moldova’nın demokratik ve egemen olarak ayakta kalması ve Rusya’ya karşı direnmesinin giderek zorlaştığını söyledi.

Moldova, 2022’den bu yana Rusya’nın işgalindeki Ukrayna’yla komşu.

Görsel: BBC

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Sandu’ya destek çıktı.

Sandu’nun ‘göreve geldiği günden bu yana tutarlı bir tutum sergilediğini’ belirten Bolojan, Moldova’nın Avrupa Birliği (AB) yolunun Romanya’dan geçtiğini, bu nedenle Moldova cumhurbaşkanının açıklamasını doğal bulduğunu söyledi.

Romanya başbakanı olası bir birleşme referandumuyla ilgili, “Ülkemizde de böyle bir referandum düzenlenecek olsaydı ‘Evet’ oyu verirdim” dedi.

Mart 2022’de AB’ye katılım başvurusunda bulunan Moldova’ya aday ülke statüsü verilmişti. AB ile Moldova arasında üyelik müzakereleri geçen yıl başlamıştı.

2030’a kadar AB’ye girmeye Moldova’da 2024’te yapılan referandumda halkın yüzde 50,31’i ‘Evet’ demişti. Yüzde 49,69’uysa ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.