Verileri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi Robert Anderson duyurdu.

Anderson’a göre yükselişin başlıca nedeni kalp hastalıkları, kanser ve aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölüm vakalarının azalması.

“Her açıdan iyi haberler var” diyen Anderson 2025 istatistiklerinin kesinleşmediğini, ama 2024’ten ‘biraz daha iyi sonuçlar’ beklediklerini söyledi.

Verilere göre 2024’te yaklaşık 3 milyon 70 bin ABD’li yaşamını yitirdi. Vaka sayıları hem erkeklerde hem kadınlarda azaldı.

Ortalama yaşam süresi halk sağlığının temel ölçüsü kabul ediliyor.

Trump yönetimi, ABD’nin ‘besin piramidi’ni değiştirdi

Göreve 20 Ocak 2025’te başlayan (ABD Başkanı) Donald Trump yönetimi 12 Ocak’ta ABD’nin besin piramidini değiştirdi.

“Gerçek yiyecekler yiyin” sloganıyla açıklanan yeni piramitte, eskisinin yıllarca işlenmiş gıdalara öncelik verdiği, bunun da kronik hastalıklara neden olduğu savunuluyor.

Yeni piramitte her öğünde hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilen besin değeri yüksek proteinlere öncelik veriliyor. Ayrıca her gün iki ila üç porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi isteniyor.

Tam tahıllar teşvik edilirken rafine karbonhidratlar ve işlenmiş gıdalarsa önerilmiyor.

Beyaz Saray, piramiti, “Proteinle savaşı sona erdiriyoruz” diyerek paylaştı.