Raporun yazarlarına göre, Vahş Nehri üzerindeki Rogun HES’in tamamlanması için en uygun seçeneğin sorumlu bir şekilde belirlenmesi, Tacikistan’ın enerji sektörünün mevcut koşullarda gelişimi için alternatif yolların ve bunların doğaya ve topluma etkilerinin karşılaştırılmadan mümkün değildir. Bu analiz yapılmadan, 335 metre yüksekliğindeki barajın inşası için gerekli olan 6,4 milyar dolarlık devasa yatırımlardan azami faydayı sağlamak ve olumsuz sonuçların riskini azaltmak mümkün olmayacaktır.

Çevreciler, raporlarında, dünyanın en yüksek barajının inşasını içeren maksimum seçenekle Rogun HES’in tamamen tamamlanması durumunda bile (şu anda bu seçenek Dünya Bankası yönetim kurulunda değerlendirilmektedir), devasa hidroelektrik santralinin çözmesi gereken önemli sorunların çözülemeyeceğini belirtmektedirler. Özellikle, Tacikistan’daki elektrik kesintileri en az 2036 yılına kadar devam edecektir. Maksimum büyüklükte bir rezervuar oluşturulması, Rogun HES’in aşağı akışında olumsuz etkileri kat kat artıracaktır: UNESCO Dünya Mirası “Kaplan Balkası Rezervuarı’nın tugay ormanları”, Vahş Nehri’ndeki nesli tükenmekte olan kaşık burunlu mersin balıkları popülasyonları ve Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan’daki sulama tarımına tamamen bağımlı olan, en az 7 milyon insanın yaşadığı verimli ovalar gibi alanlarda büyük tehlike oluşturacaktır.

Raporda, böyle olumsuz bir senaryonun günümüz koşullarında bile önlenebileceği ikna edici bir şekilde gösterilmektedir. Aynı finansman miktarının, Rogun HES’in daha düşük bir barajla inşa edilmesine harcanması ve bu şekilde sağlanan tasarrufların güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesine yönlendirilmesi, Rogun projesinin uygulanmasından kaynaklanabilecek ekonomik, sosyal ve insani zararları önemli ölçüde azaltacaktır.

Örneğin, Rogun HES barajının tasarım yüksekliğinin 70 metre düşürülmesi, yaklaşık 40 bin yerel sakinin tahliye edilmesini önleyecek ve böylece mevcut durumda barajın maksimum yüksekliğinde tahliye edilmesi planlanan insanların sadece üçte birinin taşınması gerekecektir.

“Sınırsız Nehirler” koalisyonu tarafından yapılan ön değerlendirmeler, Tacikistan’da büyük ölçekli güneş enerjisi üretiminin geliştirilmesi ile daha küçük ölçekli bir Rogun HES’in tamamlanmasının bir arada yürütülmesinin, ülkenin kış aylarında yaşadığı enerji açığını 2030–2031 yıllarına kadar tamamen kapatabileceğini açıkça göstermektedir. Ayrıca, Tacikistan’ın entegre enerji sisteminde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji ve ekonomi için riskleri önemli ölçüde azaltacak ve iklim değişikliklerine karşı dayanıklılığını artıracaktır.

Rogun HPP: What Could Be More Effective Than the World’s Tallest Dam?

2024-12-19

Today, the international environmental coalition "Rivers without Boundaries" presented its report (in English and Russian) analyzing alternative options for completing the Rogun HPP project in Tajikistan. This report was previously sent to the members of the World Bank's Board of Directors.

According to the authors of the report, making a responsible decision on the optimal option for completing the Rogun HPP on the Vakhsh River is impossible without comparing alternative energy development paths for Tajikistan under current conditions and their associated impacts on nature and society. Without such an analysis, it will be impossible to choose the most effective option to complete the project, which would minimize the risks of negative consequences and maximize the returns on the massive $6.4 billion investment required to construct a 335-meter-high dam.

The report argues that even if the decision is made to fully complete the Rogun HPP with the construction of the world’s tallest dam—currently the option being considered by the World Bank’s Board of Directors—the pressing issues the massive hydroelectric plant is intended to address will remain unresolved. In particular, power outages in Tajikistan will continue, at least until 2036. Building a reservoir of maximum size would greatly increase the risks of negative impacts downstream: on the UNESCO World Heritage Site “Tigrovaya Balka Reserve’s Tugai Forests,” the last populations of critically endangered shovelnose sturgeons in the Vakhsh, as well as the fertile plains along the rivers where at least 7 million people in Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and Afghanistan depend entirely on irrigated agriculture for their livelihoods.

The report convincingly demonstrates that even in today’s realities, such a negative scenario can still be avoided. The same amount of funding, if spent on constructing a lower-height Rogun HPP dam and using the resulting savings to develop solar power plants integrated into a unified energy complex, could significantly reduce the economic, social, and humanitarian damages associated with the Rogun project. For instance, reducing the design height of the Rogun HPP dam by 70 meters would prevent the resettlement of approximately 40,000 local residents, meaning that forced relocation would affect only one-third of the number of people currently planned to be relocated for the construction of the maximum-height dam.

Preliminary estimates by the “Rivers without Boundaries” coalition clearly show that a combination of large-scale solar power development in Tajikistan and completing a scaled-down Rogun HPP could fully cover the country’s winter energy deficit by 2030–2031. Furthermore, diversifying energy sources within Tajikistan’s integrated energy system would significantly reduce risks to the energy sector and economy, increasing resilience to climate change.