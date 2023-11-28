Kısa bir zaman öncesine kadar Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait olan 11 adet Mi-35 tipi Rus saldırı helikopterinin Sırbistan Hava Kuvvetlerinin havacılık filosuna katıldığı haber verildi.

Sırbistan’ın yeni silah sistemlerinin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic huzurunda geçen cuma günü Sırbistan’daki “Batajnica” askeri havalimanında sergilendiğini yazan Politis gazetesi, Vucic’in helikopterlerin ve Sırp ordusuna satın alınan diğer yeni şeylerin sunumunun yapıldığı etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, helikopterlerin Rum Yönetiminden satın alınmasının toplam maliyetinin 105 milyon Euro olduğunu söylediğini iletti.

Helikopterlerin Rum Yönetiminden tedarik edilmesinin Sırbistan silahlı kuvvetleri için büyük bir destek teşkil ettiğini ifade eden Vucic, 11 helikopterden 6’sının düzeyinin yeni sistemlerle yükseltileceğini ve bunların ocak ayı sonunda operasyonel anlamda hazır olacağını dile getirdi.

Vucic, geriye kalan 5 helikopterin ise modernize edileceğini ve bunların da 2024 yılı yazı sonlarında hazır olacağını belirtti.

Sırbistan’ın yapılan sunum kapsamında Airbus firmasına ait CASA C295 tipi iki yeni nakliye uçağını da sergilediği, öte yandan Sırbistan Hava Kuvvetlerinin 2024 yılının Eylül ayına kadar Airbus firmasından H145 tipi 10 yeni helikopteri teslim almasının beklendiği de kaydedildi.

RMMO’nun, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından uygulanan ambargo yüzünden, helikopterlerin bakımıyla ilgili yedek parçalar konusunda çıkan önemli problemler aynı zamanda helikopterlerin bakım masraflarının çok yüksek olması sebebiyle Mi-35 helikopterlerini satmaya karar verdiğini anımsatan gazete, teknolojik anlamda eski olmaları ve gece uçuşu yapma kabiliyetine sahip olmamalarının da helikopterlerin satışına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Gazete helikopterlerin Sırbistan’a, Sırbistan hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarıyla aşamalı olarak götürüldüğünü de kaydetti.

-Mart ayında yeni helikopterler

Rum Savunma Bakanlığının 2022 yılının haziran ayında modern saldırı helikopterleri tedarik edilmesi konusunda bir anlaşma imzaladığını da anımsatan gazete, anlaşmanın mühimmatlar da dahil olmak üzere “Airbus Helicopters” firmasından 140 milyon Euro’ya “H145M” tipi 6 adet hafif saldırı helikopteri satın alınmasını öngördüğünü ifade etti.

Söz konusu tutarın 2026 yılına kadar taksitlerle ödeneceğini yazan gazete, aynı anlaşma çerçevesinde Rum Savunma Bakanlığının aynı şartlarla aynı tipte 6 helikopter daha satın alma hakkını muhafaza ettiğini belirtti.

“Elindeki bilgilere” göre, Airbus H145M tipi yeni helikopterlerin 2024 yılının mart ayı içerisinde teslim alınacağını yazan gazete, RMMO’nun şu an yalnızca Fransız Gazelle helikopterlerine sahip olduğunu ekledi.