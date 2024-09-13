Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, merkez, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın savunma ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) konusunda kısa süre önce yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

RMMO’nun Hristodulidis’in de söylediği gibi 60 yıl öncesine göre ise çok daha iyi olduğunun altını çizen merkez, daha organize olan RMMO’nun nispeten daha iyi donanıma, daha fazla bütünlüğe ve daha nitelikli personele sahip olduğunu kaydetti. RMMO'nun, askeri ve coğrafik açısından ise 1974 öncesine göre oldukça dezavantajlı bir konumda olduğu belirtildi.

Öte yandan, kadınların RMMO’da gönüllü askerlik yapması konusunda ileriye götürülen öneriyle ilgili açıklamanın etkileyici, fakat diğer yandan baştan savma olduğunu savunuldu. Rum Savunma Bakanının, bu kararın, bir çalışmanın sonucu değil de kadınların hizmet etmekle ilgilendiğinin ortaya konması nedeniyle alındığı itirafında bulunduğunu ekledi.