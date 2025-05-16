Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında, çalışır durumdaki fritözün ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında yangın çıktı. Çalışır durumdaki fritözün ısınıp alevlenmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, fritöz, davlumbaz fanı ve duvar tipi vantilatör yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı işletmenin tüm duvarları islendi.

-Araç yangını

Öte yandan, dün saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir oto elektrikçi dükkanının karşı tarafında, tamir maksatlı olarak park halinde bulunan KS 016 plakalı araçta, muhtemelen sol ön farında oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü, kaputu, ön kısmı ve elektrik aksamları zarar gördü. Çıkan ısıdan dolayı aracın yan tarafında park halinde bulunan DS 343 plakalı aracın sağ ön çamurluğu, farı, tamponu ve sağ kısmı da kısmen yandı.