Pazartesi günü saat 18.00 de Lefkosada AKM ,de kapılarını sanatseverlere açacak sergide açılış sonrası halka açık konserler de verilecek

Ceren Emmioğlu yaptığı açıklamada "Sanatın ışıkla gölge arasındaki o büyülü dansını, rengin felsefi derinliğini birlikte keşfedeceğimiz sergimize hepiniz davetlisiniz. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek çalıştay ve sergi açılışımızda, solo sanatçıların iç dünyalarını notalara döktüğü konserlerle atmosfer zenginleşecek. Bu etkinlik, sadece bir sergi değil; aynı zamanda renklerin anlam kazandığı, gölgelerin düşünceye dönüştüğü, ışığın sanata yön verdiği bir buluşma olacak. Sanatla buluşmak isteyen herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

HABER: ERGÜN YAHAT