Dostlarıma, sevenlerime ve tüm ilgili vatandaşlarımıza duyurumdur; Pandoranın kutusu açılmıştır.

Haksızlığa karşı tahammülsüz olan karakterim ve üzerimdeki sorumluluğun bilincinde olan bir vatandaş olarak daha önceleri de katılmış olduğum birçok TV programında ve en son katılmış olduğum TV programda yapmış olduğum açıklamalar neticesinde gelişen olaylar ve sonrasında gerek yaptığım bu açıklamalarım da adı geçen şahısların, gerekse basında çıkan çeşitli haberlerin dikkatle incelenmesi ve ilgili olan vatandaşlarımıza karşı olan duyarlılığım adına da bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duydum.

1-) Önemsiz, bilinmeyen ve yoldan geçen biri olduğum ve DP tarafından önemli biri haline getirildiğim meselesi:

1-a) Ben On (10) yıl’ dan beri ve halen daha Alsancak Yeşilova Spor kulübü Başkanlığını yapan, bunun yanın da 2003 yılında girdiğim iş dünyasında şu an Dokuz (9) ayrı iş kolunda faaliyet gösteren ve yıl içinde yaklaşık 150 ile 200 kişinin istihdam edildiği Nurel Group Of Componies’ in Direktörü olarak kamuoyunda yeterince tanınan bir iş insanı ve spor adamıyım.

Bunların yanında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinde 14 yıllık yönetim kurulu üyeliği ve on (10) yıl boyunca da Mali İşler Sorumluluğu görevini üstlenmiş, İnşaat Encümenliğinde yönetim kurulu üyeliği, Kıbrıs Türk Kiralık Araba işletmecileri Birliği (KAİB) As Başkanlığı, Girne İnşaatçılar Birliği Kurucu üyeliği ve As Başkanlık görevlerini başarıyla yürütmekle beraber, Ticaret Odası, Esnaf Sanatkârlar Odası, Sanayi Odası ve Ekonomik Örgütler Platformunda görevler üstlenmiş ve bir çok sivil toplum örgütüne çalışmalarımla katkıda bulunduğum da bilinmektedir.

1-b) DP’ ye geçişim ise; yoldan geçen herhangi bir adam olarak değil, siyasetten uzak kalmak arzusuyla UBP ‘den istifamı vermemin ardından halihazırda DP Genel Başkanı’nın ısrarları üzerine ve ülkemizin geleceği adına yapılması gerekenleri kendisi ile paylaştığımda fikir birliğine varmamız doğrultusunda ikna olmam neticesinde, tamamına yakını benim çevremden oluşan 1.750 kişinin katıldığı bir kokteyl ile gerçekleşmiştir. Yine DP’ ye sadece benim taraftarım olan 350 kişiden fazla üye kaydı yapmış olduğum halde daha fazla üye kaydı yapmam Parti içerisinde güçlenirim kaygılarıyla engellenmiştir. Dolayısıyla tüm partili dostlarımın da büyük gayretleri ile ve onlarında tasdik edeceği üzere seçim döneminde benim ve partiye kattığım ve katamayıp ta desteklerini benden esirgemeyen ailemin ve arkadaşlarımın başarılı çalışmaları sayesinde DP’ nin seçim barajını geçtiği yadsınamaz bir gerçektir.

2-) Partiye küskünlük sebebimin bana verilmeyen kredi olduğu söylemi:

2-a) Benim hiçbir zaman üyesi olduğum partiye küskün olmadığım bilinmekle beraber, karakterim gereği Parti içerisinde yapılan haksızlıklara, adam kayırmalara ve sadece birtakım menfaatler gözetilerek alınan yanlış kararlara ve yanlı atamalara hiçbir zaman kayıtsız kalmadığım, bunlara karşı çıktığım yeni bir durum olmayıp, yine kısa süre görev yaptığım BİNBOĞA KOOPERATİFİ’ nin içinde yapılan haksızlık ve yolsuzlara kayıtsız kalmadığım ve bu durumların açığa çıkması için gösterdiğim çabaların neticesinde ilgili evraklar Emniyet Teşkilatımıza verilmek üzere Mukayyitliğe sunulmuştur. Bu durumdan dolayı da görevden alındığımda bilinen bir gerçektir.

Ayrıca DP teşkilatlarından gelen ve gelmeye de devam edecek olan istifalar süreci bile başlı başına DP’ nin ne kadar kötü yönetildiği gerçeğinin bilinmesine yeterli olacaktır.

2-b) Tüm bunların yanında milletvekili genel seçimlerinde kendi partimin bana ve diğer milletvekili adayı arkadaşlarıma karşı yapmış olduğu teknolojik hileler dolayısıyla milletvekilliğimizin engellenmesi, sonuçların aleyhimize olacak şekilde değiştirilip bizim yerimize şu an mevcut DP milletvekillerinin seçilmiş gibi gösterilmiş olması da çok şaşılacak vahim bir hadisedir. O dönem de bu konuyu yargıya taşıma gayretimin olduğunu yine bu konuyla ilgili çetin mücadeleler verdiğimi ve herhangi bir sonuç alamadığımı defalarca gündeme getirmiş olduğum kamuoyu tarafından açıkça bilinmektedir.

Bununla beraber Kredi başvurum henüz görüşülmekte iken bile, Kurultay sürecinde, ilçe Başkanlığı seçimleri ve DP Genel Başkanlığı için yapılan “Olağan Üstü Genel Kurulunda” açık bir şekilde kampanya yürütmek suretiyle mevcut Genel Başkana karşı olan adayı desteklemem, ilkelerim doğrultusunda ne kadar tutarlı ve pervasız olduğumun göstergesi olarak yeterlidir sanırım.

Bu ve benzeri diğer durumlardan da anlaşılacağı üzere benim DP yönetimiyle arama mesafe koymamın asla yaptığım kredi başvurusu ile alakası yoktur.

3-) Konuşulan bir diğer konu ise “Kredi onaylanmış olsaydı bunları söyleyecek miydi” şeklinde açıklamalar yapılması:

Kredi onaylanmış olsaydı eğer; Emin olun ki Kalkınma Bankasının öngördüğü ödeme planı doğrultusunda yükümlülüğümü yerine getirmiş olacaktım. Ama hiç bir zaman ve hiç bir şartta , hiç bir haksızlığa ve usulsüzlüğe karşı sessiz kalmayacağımı Redif Nurel’ i tanıyan herkes bilir. Sizce Kredinin onaylanmamasına sebep te acaba bu hususlar olabilir mi ?

Halihazırda ben Redif NUREL olarak sahip olduğum bugün ki malvarlığım içerisinde DEVLETTEN ALINMIŞ BİR KURUŞ KATKI BULUNMAMAKTADIR, ki böyle bir kredi borcu ile Devletime olan sorumluluğum karşısında yükümlülüğümü yerine getirmiş olmayayım.

4-) Tv programında ki açıklamam da ismi geçen şahsın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında ki açıklamalarına gelecek olursak;

4-a) Bu şahıs Kredi başvurumun kendi döneminde “OY BİRLİĞİ” ile reddedildiği, Hukuki ve Mali yönden kriterlere uymadığını beyan etmiştir. Oysaki tarafıma bildirilmiş böyle bir GEREKÇELİ KARAR YOKTUR. Ve Eğer bu karar üretilmişse de bu karar genel Seçimler sonrası olmuştur ve bu açıklamayı kendi sosyal medyada ki sayfasından yapan şahsın o sıra da Kalkınma Bankasının Başkanı olmadığı açık bir gerçektir.

Bana Devletin parasını yedirmediğini söyleyen şahıs; “değil sen, senin Feriştahın gelse bana devletin haksız bir kuruşunu yediremezsiniz”. Bu da böylece bilinsin isterim.

Kaldı ki; benim Mali ve hukuki açıdan yeterli olduğum, Allah’ıma şükürler olsun ki yapımını tamamlamak için kredi talebinde bulunduğum Shark Otel & Residense yine “KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMLA TAMAMLAMIŞ OLMAM” ile anlaşılacaktır.

PEKİ SORARIM SİZLERE;

Ülke Turizm’ ine katkı sağlayacak olan, onlarca kişinin istihdam edileceği ve Girne’ de benzer standartları olmayan 50 oda, 110 yatak, dört sendeli dükkân, Muhteşem Girne manzarasını 360 derece gören, yedinci katında restoran ve üst katında havuzlu teras kafesiyle, hamamı, saunası, masaj odaları, lobisi, resepsiyonu ve yine 75 araçlık açık-kapalı oto parkı ile Residence formunda ki bu turistik tesisin ekonomiye kazandırılması sürecinin tam 3 yıl geciktirilmesi kime ne fayda sağlamıştır.

Bu tür kredi talepleri niçin yapılır, kimlere verilmesi gerekir ve kimlere verilir. Bununla birlikte bana “Kredi verilmedi diye bunları söylüyor” şeklinde açıklama yapanlara soruyorum, kredi verilmedi de ne oldu. Daha kısa sürede yapıp bitireceğim ve ülke ekonomisine ve turizmine katkı koyacak olan otelimin yapımı bir (1) yıl değil de üç (3) yıl sonra bitti. Allah’ıma şükürler olsun ki böylede oldu.

4-b) Yine Sosyal medyadaki sayfasından açıklama yapan bu şahıs “Devletin parasını bana yedirmemiş” olduğunu ifade etmiştir.

Yukarıda da belirtiğim gibi mevcut mal varlığım içinde Devletimden almış olduğum bir kuruş katkı bulunmamaktadır. Ve yine tekrar ediyorum ki; “değil bu şahıs, onun Feriştahı gelse bana devletimin haksız bir kuruşunu yediremezler”.

Dokuz ayrı iş kolunda faaliyet gösteren şirketimin dolaylı ve direk ödediği vergiler ve ekonomiye olan katkıları yanında birçok aileye sağladığı geçim imkanına sadece şükreder ve gurur duyarız.

5-) Lefkoşa Polis Müdürlüğüne yapmış olduğum bilgilendirme;

Basına yansıyan açıklamalarımla ilgili 28.12.2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne davet edildim. Burada tüm konular ile ilgili gerekli açıklamaları daha detaylı bir şekilde kendilerinin bilgisine getirdim. Bu hadiseler ile ilgili devam eden süreçte yaşanacak olan tüm gelişmeler hakkında ki bilgileri sizlerle paylaşacağımın bilinmesini isterim.

Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle duyururum.

Redif Nurel; Önce Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Başkanı ve sonra Nurel Group Of Companies Direktörü