RAŞİT YAVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ergün Yahat

Gazimağusa Devlet Hastanesi idare amiri Mustafa Yaverin babası aslen Angolem’li olup uzun yıllar Mağusa’da ikamet eden TMT mensubu, Mücahit, Emekli Müdür Muavini, RAŞİT YAVER bugün Gazağusa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Başbakan Ünal Üstel UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu bazı parti milletvekilleri yanında Yeniboğazici belediye başkanı Katip Demir hastane başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoglu ve çok sayıda seveni son yolculuğuna uğurladı..