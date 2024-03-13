Putin: “Rusya nükleer savaş için hazır, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesini müdahale sayarız”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerine, Moskova’nın teknik olarak nükleer bir savaşa hazır olduğu uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Putin, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda ülkesinin bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini bildirdi.

Ülkesinde 15-17 Mart tarihlerinde düzenlenecek seçim öncesinde Rus basınına kapsamlı açıklamalarda bulunan 71 yaşındaki Putin, Moskova’nın nükleer savaş senaryosu konusunda "acele etmediğini" belirterek, ülkesinin Ukrayna'da nükleer silah kullanımına gerek görmediğini söyledi.

Putin, “ülkenin nükleer bir savaşa gerçekten hazır olup olmadığı?” yolundaki bir soru üzerine "Askeri ve teknik açıdan bakıldığında elbette hazırız" dedi.

-Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı

Finlandiya sınırına asker konuşlandıracaklarını açıklayan Rusya Devlet Başkanı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tepkisini sert ifadelerle dile getirdi.

İki ülkenin NATO'ya katılmasını "anlamsız bir adım" olarak nitelendiren Putin, nükleer savaş tehdidini bir kez daha yineledi.

Putin, "Rusya'nın varlığı tehdit edilirse nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını" açıkladı.

"Silahlar onları kullanmak için var ve bizim ortaya koyduğumuz kendi prensiplerimiz var." diyen Putin, "Nükleer savaşa gerek yok, ama olursa buna teknik olarak hazırız." dedi.

ABD'nin nükleer testleri yapması durumunda Rusya'nın da aynısını yapabileceğini ifade eden Putin, "Bu gerekli değil... Hala bunun hakkında düşünmemiz gerekiyor ama aynısını yapabileceğimizi de göz ardı etmiyorum." dedi.

Putin, Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da hiçbir zaman nükleer silah kullanma ihtiyacıyla karşılaşmadığını söyledi.

Putin, "Kitle imha silahlarını neden kullanmamız gerekiyor? Hiçbir zaman böyle bir ihtiyaç olmadı." dedi.

-Ukrayna ile müzakereler

Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi görüşmelere hazır olduğunu kaydeden Putin, "Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere hazır, ancak bu müzakereler gerçekliğe dayanmalı.” ifadesini kullandı.