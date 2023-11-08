Purnara’daki mülteci kampında pazartesi akşamı, iki grup arasında kavga çıktığı ve polisin, 33 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
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Alithia gazetesi, iki yabancı uyruklu grup arasında önce sözlü tartışma başladığını ve tartışmanın, taşlı sopalı kavgaya dönüştüğünü kaydederek, kavgada 8 kişinin yaralandığını yazdı.
Gazete, yaralıların Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldıklarını ve yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından taburcu edildiklerini belirtti.
Haberde, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in de, kampta kavgaya karışanların sınır dışı edilmeleri için prosedür başlatıldığını açıkladığı ifade edildi.