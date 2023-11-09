Güney Kıbrıs’ta mültecilerin tutulduğu Purnara kampında Pazartesi günü çıkan olayların ardından tutuklananların sayısı 35’e yükselirken, 28 kişinin de sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu konuya ilişkin açıklamasında, tutuklanan 35 kişiden 28’inin Afrika kökenli olduklarını ve sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemin başlatıldığını ifade etti.

Andreu, geriye kalan kişilerin ise Suriye uyruklu olduklarını ve sınır dışı edilemeyeceklerini belirtti.

- Güvenli bölgelerden gelen Suriyelilerin de sınır dışı edilmeleri gündemde

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Purnara’da yaşanan olayların ardından, Suriye’nin güvenli sayılan bölgelerinden gelen mültecilerin de ülkelerine gönderilmesi konusunun gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Avrupa Mülteci Örgütü gibi bazı örgütlerin, Suriye’deki bazı bölgeleri güvenlik bölge olarak gördüklerini belirterek Suriye’deki durumun yeniden değerlendirilmesi yönünde AB üyesi ülkelerden talepte bulunacaklarını kaydetti.

Yoannu, AB Sınır Güvenlik Birimi FRONTEX’in daha etkin bir rol üstlenmesini istediklerini belirtirken, birimin tüzüğünün değişmesi gerekebileceğini da sözlerine ekledi.