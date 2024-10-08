Politis gazetesi Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un görüşmesi haberine ve Pruncos’un açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Pruncos, Harmancı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sembolik ayrıca son derece önemli bir görüşme olarak nitelendirdi.

Pruncos “Politis” radyosu ve “Defteri Matia” programına yaptığı açıklamada görüşme kararlarının siyasi bir hamle olduğunu bununla birlikte en azından şehrin yerel düzeyde, işbirliği yapmanın ve "ateşkes hattındaki" durmayan sorunları çözmenin önemli olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

Pruncos, bu çerçevede iş birliğinin yapılmaması durumunda bugün atıklar içinde yüzmüş olacaklarını belirterek “Mia Milia”(Haspolat) bölgesinde atık su arıtma tesisine atıfta bulundu.

Bu tesisin önemini vurgulayan Pruncos, bu tesisin, büyük bir sağlık sorununun çözümlenmesine ve başkent sakinleri için daha iyi bir yaşam kalitesine yol açtığını belirtti.

Arıtma tesisi ile ilgili zor anlardan geçtiklerini belirten Pruncos ancak sorunların etkili bir şekilde ele alındığını söyledi.

Kıbrıs sorununun, belediye başkanları tarafından değil iki lider tarafından çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Pruncos, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki iş birliğinin, müzakerelerde elverişli bir ortamın yaratılması açısından iyi bir araç olduğundan da söz etti.

Kıbrıs sorununun, 1974’ten daha kötü bir safhada bulunduğunu söyleyen Pruncos, halkın yaşam kalitesi ile ilgili sorunları çözmeye ve iş birliği yapmaya da mahkûm olduklarını belirtti.

Pruncos açıklaması çerçevesinde “Lefkoşa Master Planı’nın” güncelleştirilmesi konusunda da gündeme getirdiğini, ilerici ve çağdaş bir siyasetçi olarak nitelendirdiği Harmancı’nın da bu konuda hem fikir olduğunu söyledi.

Pruncos ayrıca 2021-2027 döneminin Kanlıdere projesini de öngördüğünü anımsattı.