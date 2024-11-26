Güney Kıbrıs için inşa edilen “Promitheas” isimli yüzer tesisin, Vasiliko’daki doğal gaz terminal inşaatının sona ermesine kadar başka bir ülkede konuşlanacağı belirtildi.

Politis gazetesi “Promiteas Ya Mısır, Ya Da BAE’ye Gidecek” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs için inşa edilen ve Şangay’daki limanda bulunan “Promitheas” isimli yüzer tesisinin, Aralık ayı başlarında demir almasının beklendiğini, Rum hükümetinin ise yüzer tesisin destinasyonu konusundaki seçenekleri incelediğini yazdı.

Doğal gaz uzmanı Haralambos Ellinas’ın açıklamasına dayanarak yüzer tesisin gidebileceği ülkelerin, Arap Körfezi ülkeleri olduğunu yazan gazete, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Umman ve Yunanistan’ın gerekli tesislere sahip olduğunu belirtti.

Habere göre, Ellinas, “Promitheas” yüzer tesisin büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri ya da Mısır’a gideceğini ifade etti.

Ellinas açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi’ne 190 milyon euroya mal olan “Promitheas”, gideceği terminaldeki sertifikasyonun ardından değerinin 300, 350 milyon euroya çıkabileceğini belirtti.