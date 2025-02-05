Prof. Dr. Rasime Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Rasime Kalkan’ın editörlüğünü yaptığı ‘Cancer Stem Cells and Cancer Therapy’ adıyla basılan kitap, Springer Yayınevi tarafından yayımlandı.

Söz konusu kitap kanser kök hücreleri ve farklı kanser türlerinin tedavisinde kanser kök hücrelerinin terapötik potansiyelini ele alıyor.

Alanında söz sahibi 30’un üzerinde uluslararası akademisyen tarafından katkı konulan kitap; kanser kök hücrelerinin biyolojisi, davranışı ve çevresinin daha derin bir şekilde anlaşılmasının, bu hücrelerin kanser tedavisinde kullanımını nasıl ilerletebileceğini ve daha etkili kanser tedavi planlarının geliştirilmesine nasıl yol açabileceğinin tartışıldığı 13 bölümden oluşuyor. Kitaba LAÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Rasime Kalkan, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ertay ve LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Osman Dadaş da 3 farklı bölüm ile katkı koydu.

‘Cancer Stem Cells and Cancer Therapy’ kitabı, kanser biyolojisi ve kanser araştırmaları alanında çalışan araştırmacıların yanı sıra farklı uzmanlık alanlarından hekimler ve diğer sağlık uzmanları için hazırlandı. Kitap aynı zamanda kanser kök hücreleri ve bunların tedavi amaçlı kullanımları konusunda bilgi edinmek isteyen herkes için önemli bir kaynak niteliğindedir.